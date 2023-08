Ciné-conférence sur les femmes cinéma La Ferté Macé, 16 septembre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Ciné conférence avec louise Desoche de l’association Femmes et cinéma avec le film « mary à tout prix ».

2023-09-16 20:30:00 fin : 2023-09-16 . .

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Ciné conférence with louise Desoche from the association Femmes et cinéma with the film « mary à tout prix »

Ciné conférence avec louise Desoche de l’association Femmes et cinéma avec la filme « mary à tout prix »

Kinokonferenz mit louise Desoche von der Association Femmes et Cinéma mit dem Film « mary à tout prix »

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité