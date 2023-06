Corps, sport, mouvement et mégascope Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance Neuilly-Plaisance Catégories d’Évènement: Neuilly-Plaisance

Seine-Saint-Denis Corps, sport, mouvement et mégascope Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance, 20 juin 2023, Neuilly-Plaisance. Corps, sport, mouvement et mégascope 20 – 23 juin Cinéma la Fauvette Proposé par l’association Une Fumée d’écran

Les artistes présenteront aux participants une machine de pré-cinéma, le mégascope, chambre obscure pensée pour reproduire à l’écran un objet fixe ou animé. Les participants sont alors invités à créer une mise en scène à partir d’objets qui leur sont proposés ou qu’ils ont sur eux. Ces projecteurs très particuliers produisent des images avec une « présence » fascinante entre apparition spectrale et holographie.

Les passants sont invités à venir voir la scène. En journée, chaque spectateur peur passer sa tête dans une tente opaque permettant de créer le noir nécessaire.

En partenariat avec le cinéma La Fauvette Cinéma la Fauvette 21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance Neuilly-Plaisance 93360 Plateau d’Avron Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T14:00:00+02:00 – 2023-06-20T18:30:00+02:00

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T18:30:00+02:00 © Mehrak Habibi Détails Catégories d’Évènement: Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma la Fauvette Adresse 21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance Ville Neuilly-Plaisance Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance

Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-plaisance/

Corps, sport, mouvement et mégascope Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance 2023-06-20 was last modified: by Corps, sport, mouvement et mégascope Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance Cinéma la Fauvette Neuilly-Plaisance 20 juin 2023