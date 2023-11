Ciné-rencontre : « Montaigne et le Tombeau mystérieux » Cinéma La Fabrique Saint-Astier, 4 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Film « Montaigne et le Tombeau mystérieux » en présence de la réalisatrice Pauline Coste

Le tombeau du célèbre philosophe Michel de Montaigne aurait-il été retrouvé dans les réserves du musée d’Aquitaine, au cœur de la ville de Bordeaux ?

20h30, Cinéma La Fabrique

Tarif : 5 €.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . .

Cinéma La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Film « Montaigne et le Tombeau mystérieux » with director Pauline Coste

Could the tomb of the famous philosopher Michel de Montaigne have been found in the reserves of the Musée d?Aquitaine, in the heart of the city of Bordeaux?

8:30pm, Cinéma La Fabrique

Price: 5 ?

Película « Montaigne y la tumba misteriosa » con la directora Pauline Coste

¿Se ha encontrado la tumba del célebre filósofo Michel de Montaigne en las reservas del Museo de Aquitania, en el corazón de la ciudad de Burdeos?

20.30 h, Cinéma La Fabrique

Precio: 5

Film « Montaigne et le Tombeau mystérieux » in Anwesenheit der Regisseurin Pauline Coste

Das Grab des berühmten Philosophen Michel de Montaigne wurde im Museum von Aquitanien im Herzen der Stadt Bordeaux gefunden?

20:30 Uhr, Kino La Fabrique

Eintrittspreis: 5 ?

Mise à jour le 2023-11-10 par Vallée de l’Isle