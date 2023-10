Ciné-Halloween Cinéma La Fabrique Saint-Astier, 31 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Films et animations pour tous, venez déguisés !

– 16h : « C’est Magic ! de Père en Fils »

– 17h : atelier Masques, sur réservation

– 18h30 : « L’Etrange Noël de Mr Jack », à partir de 8 ans

– 18h30 : animation Loups Garous « Frissons », à partir de 15 ans, sur réservation

21h : « Inside » horreur.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Cinéma La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Films and entertainment for all, come dressed up!

– 4pm: « C?est Magic! de Père en Fils » (Magic from Father to Son)

– 5pm: Masks workshop, by reservation

– 6:30 p.m.: « Mr. Jack’s Strange Christmas », ages 8 and up

– 6:30 p.m.: « Frissons » werewolf animation, ages 15 and up, advance booking required

9pm: « Inside » horror

Películas y espectáculos para todos: ¡venga disfrazado!

– 16:00: « C?est Magic! de Père en Fils » (Magia de Padre a Hijo)

– 17.00 h: Taller de máscaras, previa reserva

– 18.30 h: « La extraña Navidad del Sr. Jack », a partir de 8 años

– 18.30 h: « Loups Garous » (Hombres lobo) « Frissons » (Suspense), a partir de 15 años, previa reserva

21.00 h: Terror « Inside

Filme und Animationen für alle, kommen Sie verkleidet!

– 16h: « C?est Magic! de Père en Fils » (Zauberei von Vater und Sohn)

– 17 Uhr: Masken-Workshop, auf Vorbestellung

– 18:30 Uhr: « Das seltsame Weihnachten des Mr. Jack », ab 8 Jahren

– 18:30 Uhr: Animation Loups Garous « Frissons », ab 15 Jahren, mit Reservierung

21 Uhr: « Inside » Horror

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle