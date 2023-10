Conférence-débat Cinéma La Fabrique Saint-Astier, 26 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Avec la présidente de l’AFM-Téléthon, Mme Laurence Tiennot-Herment, en présence de Joël JEANNOT double champion paralympique à Sidney en 2000.

18h30, centre culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Cinéma La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With AFM-Téléthon President Laurence Tiennot-Herment, in the presence of Joël JEANNOT, double Paralympic champion at Sidney 2000.

6:30pm, cultural center

La Fabrique 05 53 02 41 99

Con la Presidenta de AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, en presencia de Joël JEANNOT, doble campeón paralímpico en Sydney en 2000.

18.30 h, centro cultural

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mit der Präsidentin von AFM-Telethon, Frau Laurence Tiennot-Herment, in Anwesenheit von Joël JEANNOT, zweifacher Paralympics-Champion in Sidney im Jahr 2000.

18.30 Uhr, Kulturzentrum

La Fabrique 05 53 02 41 99

