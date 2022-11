Cinéma : La Conspiration du Caire (Vo)

2022-12-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-12 Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. Thriller réalisée par Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri. Durée : 1H59. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

