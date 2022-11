Cinéma « La conspiration du Caire »

2022-11-20 – 2022-11-20 Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 VOSTFR – 1h 59min / Thriller

De Tarik Saleh – Par Tarik Saleh

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

Titre original Boy from Heaven

