Ciné-polar Cinéma La Cascade Martigues, 15 décembre 2023, Martigues.

Ciné-polar Vendredi 15 décembre, 18h30 Cinéma La Cascade Tarif habituels, sans inscription

Soirée animée par Laurent SILVESTRINI

Laurent Silvestrini est critique cinéma spécialisé dans les cinémas dits de genre et toutes les formes de pop culture. Il est collaborateur pour différents médias nationaux dont L’Ecran Fantastique et Art de Cinéma.

French Connection

William Friedkin

États-Unis, 1971, 1h44, VO

Avec Gene Hackman, Roy Scheider

Oscar 1972 – Meilleur Film, meilleur réalisateur, meilleur acteur

Deux flics des stups, Buddy Russo et Jimmy Doyle, dit Popeye, se retrouvent sur la piste d’une grosse livraison d’héroïne en provenance de Marseille. De planques en filatures, d’arrestations en courses-poursuites dans les rues de New York, Popeye et Russo vont démanteler ce que les archives du crime appellent désormais… la French connection.

French Connection fait partie de cette short list de films qui ont laissé une empreinte indélébile et déterminante sur le genre policier. L’ombre de l’œuvre puissante de William Friedkin plane encore aujourd’hui sur pléthore de polars contemporains. C’est dire son influence. Pierre Vedral

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Les aventuriers du polar policier