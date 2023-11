Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues, 9 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Samedi 9 décembre, 14h00 Cinéma La Cascade Ouvert au public Présentation Conférence « Droit et handicap » en présence de Maître Eglantine Habib, avocate spécialisée en droit des enfants en situation de handicap, proposée par l’association Les enfants de l’oubli et la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE). Localisation Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

