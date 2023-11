Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues, 5 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Mardi 5 décembre, 17h30 Cinéma La Cascade Ouvert au public – Réservation conseillée – Tarif famille 3,50€/personne Présentation L’équipe du cinéma La Cascade et les agents inclusion handicap de la Ville de Martigues vous accueillent et vous accompagnent 1 mardi/mois hors vacances scolaires pour un Ciné cartable inclusif. Venez découvrir cette 1re séance où un chocolat chaud vous sera offert. Accueil bienveillant, pas de file d’attente, pas de bandes-annonces, lumière tamisée, son revu à la baisse. Localisation Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 93 02 52 »}, {« type »: « email », « value »: « cinemalacascade@cinemartigues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

