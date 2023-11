Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues, 3 décembre 2023, Martigues.

Journée internationale des personnes handicapées Dimanche 3 décembre, 16h00 Cinéma La Cascade Tarif unique 5€

Présentation

Projections du film « Le combat de la vie » de Daniel Santiago

Boxeur et atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, et du dernier film « ORA » d’Éric Dargent, vice-champion du monde de para-surf, suivies d’un temps d’échanges et d’un moment convivial autour d’un verre en leur présence.

Localisation

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 93 02 52 »}, {« type »: « email », « value »: « cinemalacascade@cinemartigues.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

Ateliers Animations

DEC – Shutterstock