Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Cinéma La Cascade Martigues, 2 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Samedi 2 décembre, 19h00 Cinéma La Cascade Tarif unique 5€ Présentation Projection du film « Pone, sans rémission ». Producteur de la Fonky Family, Pone est entré dans le Panthéon du rap français avec son groupe marseillais. Dans ce documentaire, il ouvre l’album de sa vie : une vie de beats, de samples et d’instrus mais aussi de résilience. Depuis 6 ans, entièrement paralysé par la maladie de Charcot, il continue d’exercer sa passion, la musique, depuis son lit. Localisation Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 93 02 52 »}, {« type »: « email », « value »: « cinemalacascade@cinemartigues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Cinéma La Cascade Adresse 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Ville Martigues

