COURTS SUR COURS #2 Jeudi 21 septembre, 19h00 Cinéma La Cascade Entrée libre

L’occasion de valoriser la filière cinéma audiovisuelle du territoire et de découvrir les forces vives de la création. Invité.es à présenter leur travail, leurs métiers, leurs savoir-faire et les étapes incontournables à la création d’un film … l’écrin de la salle de cinéma les attend et vous aussi !

Pour cette seconde édition, deux associations professionnelles seront présentes :

– La SRF représentée par Florian Beaume, auteur réalisateur, membre de la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films (SRF) qui défend la diversité de la création.

– L’AARSE représentée par Bernard Boespflug, auteur réalisateur, membre de l’Association des Auteur·rice·s Réalisateur·rice·s du Sud-Est qui soutient la création audiovisuelle et cinématographique indépendante.

COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

QUADRIFLUOX | | Olivier Jean, France, 2022, 26’.

Production : Cocoribou Films – coproduction Maritima TV.

Avec le soutien de la Ville de Martigues, du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et du Allindi (Plateforme SVOD).

En présence d’Olivier Jean, réalisateur et producteur, Odile Coulange et Erick Themista, imprimerie La Platine.

La Platine est la plus vieille et la dernière imprimerie de Marseille et elle est sur le point de disparaître. Mais alors qu’elle imprime la dernière œuvre de Pakito Bolino, un jeu de tarot divinatoire baptisé Tarosado, elle rencontre Piergiuseppe Molinar et son tout nouveau procédé d’impression en quadrichromie : le Quadrifluox. Est-ce un signe du Destin ?

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

VERCORS | Lyonel Charmette, France, 2022, 19’40

Produit par Les Astronautes. Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo, de la Région Sud, en partenariat avec le CNC, la Métropole Aix-Marseille-Provence.

En présence de Lyonel Charmette, réalisateur, Vanessa Buttin Labarthe et Jean Bouthors, producteur.ices du studio Les Astronautes.

Dans un camp perdu aux abords du Vercors, cinq résistants oubliés par leur état-major luttent contre l’ennui, la frustration, et un quotidien difficile. À force d’inaction, Joseph, le petit nouveau, se met à tenir tête à son oncle, en charge des maquisards. Petit à petit, la folie s’empare de Joseph et se propage chez les autres.

COURT MÉTRAGE DE FICTION

HISTOIRE DE PRISON | Vincent Elbaz. France, 2022, 11’02

Un film écrit par Mathieu Elbaz avec Vincent Elbaz et Grégory Gadebois.

Produit par GoGoGo Films (France) et 10:22 Films. Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.

Sélections : Boden international Film Festival, Lulea International Film Festival, SMR13 International Independent Film Festival.

En présence de Vincent Elbaz, réalisateur et comédien, Laurent Paul, producteur 10:22 Films.

La nuit tombe dans un dortoir pénitencier des semi-libertés. Tous les détenus se préparent pour la nuit dont Charlie et René, amis et voisins de lit. Au moment de se retrouver en pleine obscurité, Charlie est soudainement rattrapé par la solitude.

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T23:59:00+02:00

