https://www.cinemartigues.com/tarifs

Tim Burton – États-Unis, 2019, 1h52 – Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com Synopsis Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler…

Tim Burton a trouvé un formidable sujet pour parler de la différence et renouveler sa déclaration d’amour au monde du cirque. Son film est un enchantement. Les Fiches du Cinéma

« Dumbo », en même temps qu’un conte pour enfants, donc pour adultes restés lucides, est une fable politique. Burton y poursuit sa réflexion sur le prix et l’émerveillement des foules. Positif

2023-02-22T20:30:00+01:00

2023-02-27T21:50:00+01:00

