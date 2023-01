Ciné-conte : Dounia et la Princesse d’Alep Cinéma La Cascade Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Ciné-conte : Dounia et la Princesse d’Alep Cinéma La Cascade, 1 février 2023, Martigues. Ciné-conte : Dounia et la Princesse d’Alep Mercredi 1 février, 14h00, 16h00 Cinéma La Cascade

Entrée : 3,50€ (tarif enfants et famille)

Pour la sortie de « Dounia et la Princesse d’Alep » au cinéma La Cascade, lectures de contes du monde en kamishibaï et projection du film. Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com Ciné-Conte au Cinéma la Cascade, en partenariat avec la médiathèque, pour la sortie du film Dounia et la Princesse d’Alep. Résumé du film : Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… En préambule à la projection, venez découvrir des contes du monde, sous forme de kamishibaï. Lectures par la médiathèque de Martigues. DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP

Marya Zarif et André Kadi

Québec, France, 2022, 1h13

À partir de 6 ans Dates : mercredi 1er février 14h et 16h ( 2 séances )

) Lieu : Cinéma La Cascade – 35 Cours du 4 Septembre – 13500 Martigues

Entrée : 3,50€ (tarif enfants et famille)

(tarif enfants et famille) Public : 6 ans et +

