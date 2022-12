OBSERVATOIRE LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE Cinéma La Cascade Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

OBSERVATOIRE LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE Vendredi 2 décembre, 17h00 Cinéma La Cascade

Entrée libre

Restitution de l'enquête menée sur le territoire martégale. Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues

04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com Tout savoir sur le tissu associatif local ! Une démarche inédite que la Ville de Martigues a souhaité initier afin de déterminer les besoins, les préoccupations et les attentes des associations qui, dans leur complémentarité et dans leur domaine d’action respectif, animent avec passion notre territoire. Cette enquête menée par l’Observatoire Local de la vie associative apporte un éclairage précieux sur la réalité associative de notre ville.

