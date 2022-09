ÉVÉNEMENT LIBAN – CATTARUZZA-VECCHIET – UN LIVRE – UN FILM Cinéma La Cascade, 12 octobre 2022, Martigues.

ÉVÉNEMENT LIBAN – CATTARUZZA-VECCHIET – UN LIVRE – UN FILM Mercredi 12 octobre, 19h00 Cinéma La Cascade

Face au public, Catherine Cattaruzza et Jean-Michel Vecchiet vont proposer au public de s’immerger dans le processus créatif, celui de la naissance d’un livre et d’un film.

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues

Présentation

Work in progress, une œuvre entrain de naître.

Soirée spéciale.

À l’aide de travaux antérieurs depuis 1992, photographies et installations, Catherine montrera comment elle en est arrivée à son dernier opus, ce livre que vous découvrirez ce soir.

Depuis onze ans, les deux créateurs ont parfois croisé leurs regards et leurs pratiques. Ainsi est né un documentaire pour la télévision, « Les Chants de la Liberté » pour France télévision. Depuis l’arrivée de Jean-Michel Vecchiet à Beyrouth, les deux artistes ont entamé un long travail à partir du livre de Youssef Bazzi.

Jean Michel présentera, à l’aide d’images projetées sur grand écran, les différentes étapes qui ont permis de construire un film, découpage du texte, photographies de repérages, création d’un story board, premiers essais d’images tournées dans tout le Liban et premiers montages.

Comment part-on d’un texte, comment l’adapter, sous quelle forme.

C’est donc un moment rare et privilégié dans les cuisines de la création auquel le public est invité à assister, une sorte d’invitation à la naissance d’oeuvres en direct.

« I AM FOLDING THE LAND »

Un livre de Catherine Cattaruzza.

Dans un livre à la fois intime et politique, avec I Am Folding the Land (Je Plie la Terre) Catherine Cattaruzza sonde sa relation aux convulsions du monde avec le Liban comme épicentre. C’est au travers du parcours qui l’a menée le long des trois failles sismiques majeures de ce pays qu’elle propose une traduction de ces paysages. Son travail se nourrit de territoire, de trace, d’identité et de mémoire. Elle interroge le paysage dans ses dimensions politique et poétique, sur ce qu’il nous dit du monde, de la transformation du territoire physique, et de la pensée qui lie le visible à l’invisible.

L’instabilité permanente du Liban a amené l’artiste à travailler avec des pellicules périmées depuis 1992, une année charnière qui, à la fin de la guerre démarrée en 1975, voit la mise en place du système politique, économique et social ayant conduit à l’effondrement actuel de l’État. La péremption de ces pellicules met en avant l’intangible, l’incontrôlable, axes conceptuels forts qui participent du basculement et de l’effacement de ces paysages et nous racontent leur état de liminalité.

Ce livre photo de Catherine Cattaruzza, avec les textes de Ryoko Sekiguchi et Jean Michel Vecchiet, qui accompagne l’exposition éponyme présentée dans le cadre des Rencontres de la Photographie, Grand Arles Express 2022 à Port de Bouc, est publié avec le soutien de la Ville de Martigues.

« ICI HABITE LE DIABLE »

Une film de Catherine Cattaruzza et Jean Michel Vecchiet.

Recouvrir une ville d’un livre sous la forme d’un film, et pas n’importe quelle ville, Beyrouth ! et pas n’importe quel livre, celui de Youssef Bazzi, « Yasser Arafat m’a regardé et m’a souri ».

Que reste-t-il des villes après les guerres, une fois reconstruites ? Que sont devenus les anciens champs de bataille , ceux qui depuis les années soixante-dix innondaient nos écrans de télévision et aujourd’hui nos ordinateurs? La mort flotte encore trente ans après en surimpression sur Beyrouth et le Liban.

Déambuler dans une ville dont le nom est associé depuis si longtemps au mot « Guerre ». Ne dit-on pas « C’est Beyrouth » à propos d’une chambre d’enfant mal rangée ! comme s’il était impossible même au prix du temps d’en effacer l’ADN.

À Berlin, à Dresde, à Hiroshima, Brest, Bagdad, notre mémoire visuelle se souvient, comme à Beyrouth.

Notre film s’appelle « Ici habite le diable » !

« Le diable », c’était le nom de guerre de « l’enfant soldat » Youssef Bazzi, et pendant dix ans, nous avons posé notre caméra aux endroits même où pendant cinq ans l’auteur avait combattu.

C’est l’auteur lui-même qui nous a accompagnés depuis dix ans, d’Est en Ouest du nord au Sud, partout où la guerre l’avait transporté avec ses camarades d’infortune. Youssef fût notre guide, notre géomètre, un archéologue de ses propres traces. Oui le Liban a changé, et les décors de cette fin du monde ne correspondent plus à ce qu’ils furent.

Le pays s’est reconstruit et le texte fait surgir des fantômes. Le voile du texte enveloppe ces lieux aujourd’hui transformés, un voile de deuil, une présence obsédante et névrotique, une mise en abîme de la guerre sans la guerre, sans les images des morts et du sang, mais où la voix entêtante d’un enfant soldat réimprime en lettres de sang la mémoire d’une guerre sur les images du Liban d’aujourd’hui.

C’est une voix d’enfant de quatorze ans, puis d’adolescent qui raconte, froidement et méthodiquement une adolescence de combattant dans les rues de la ville, aux check- points, dans les villages du Liban, les massacres, les agonies, la mort des amis, les liquidations, la peur, la folie. Séquence après séquence, avec cette caméra constat posé à même la rue dans ce Liban d’aujourd’hui, nous laissons entendre la voix de ce texte littéraire et littéral, ce texte dans toute sa froideur au fur et à mesure où nos images marquent comme un traceur les territoires des lieux d’anciens combats.



