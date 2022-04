Cinéma : La brigade Thueyts Thueyts Catégories d’évènement: Ardèche

Thueyts

Cinéma : La brigade Thueyts, 29 avril 2022, Thueyts. Cinéma : La brigade Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade Thueyts

2022-04-29 – 2022-04-29 Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade

Thueyts Ardêche Thueyts EUR Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner…ou pas? maisonimage@wanadoo.fr +33 4 75 89 04 54 http://www.maisonimage.eu/ Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade Thueyts

dernière mise à jour : 2022-04-06 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Thueyts Autres Lieu Thueyts Adresse Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade Ville Thueyts lieuville Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade Thueyts Departement Ardêche

Thueyts Thueyts Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thueyts/

Cinéma : La brigade Thueyts 2022-04-29 was last modified: by Cinéma : La brigade Thueyts Thueyts 29 avril 2022 Ardèche Thueyts

Thueyts Ardêche