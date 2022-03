Cinéma “La Brigade” Saint-Lary-Soulan, 31 mars 2022, Saint-Lary-Soulan. Cinéma “La Brigade” SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 1h 37min / Comédie

De Louis-Julien Petit Par Louis-Julien Petit, Liza Benguigui

1h 37min / Comédie

De Louis-Julien Petit Par Louis-Julien Petit, Liza Benguigui

Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth +33 5 62 39 50 81

