Cinéma « La brigade » à Pierre Buffière Pierre-Buffière Pierre-Buffière Catégories d’évènement: 87260

Pierre-Buffière

Cinéma « La brigade » à Pierre Buffière Pierre-Buffière, 14 juin 2022, Pierre-Buffière. Cinéma « La brigade » à Pierre Buffière Pierre-Buffière

2022-06-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-14

Pierre-Buffière 87260 Pierre-Buffière Pierre Buffière et Cinéplus vous présente « La brigade » à 20h30 à la salle festive de Chabanas.

Séance à 4€ pour tous à l’occasion du printemps de l’humour. Pierre-Buffière

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT Briance Sud Haute Vienne

Détails Catégories d’évènement: 87260, Pierre-Buffière Autres Lieu Pierre-Buffière Adresse Ville Pierre-Buffière lieuville Pierre-Buffière

Cinéma « La brigade » à Pierre Buffière Pierre-Buffière 2022-06-14 was last modified: by Cinéma « La brigade » à Pierre Buffière Pierre-Buffière Pierre-Buffière 14 juin 2022

Pierre-Buffière