Ciné-rencontre autour de la justice restaurative Le film : JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Drame de Jeanne Herry, avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti, Jean-Pierre Darroussin, Miou-Miou / 1h58 Synopsis : Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Projection suivie d’une rencontre avec Alexandre DO-NASCIMENTO, animateur de mesures de justice restaurative au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Dordogne et Pauline VIOT, animatrice de mesures de justice restaurative à l’association France Victimes Dordogne.

