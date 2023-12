Ciné-débat « Mission E-TY » Cinéma La Bobine Quimperlé, 22 janvier 2024, Quimperlé.

Ciné-débat « Mission E-TY » Lundi 22 janvier 2024, 20h30 Cinéma La Bobine 5,50€/7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-22T20:30:00+01:00 – 2024-01-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-22T20:30:00+01:00 – 2024-01-22T23:00:00+01:00

Des histoires de vie singulières captées par des cinéastes amateurs depuis 1908, et conservées à la Cinémathèque de Bretagne nous racontent une Histoire de la Bretagne du XXe siècle. La diversité des films, des regards, compose un voyage spatio-temporel unique. On vadrouille sur les routes bretonnes des cinq départements, entre ville et campagne, entre mariages en coiffe et vacances en cerf volant, entre sourires d’enfants et déploration de mazout, entre les sardinières et le remembrement…Une expérience inédite, les yeux dans les yeux. L’objectif de Mission E-TY est simple : surprendre, émouvoir, amuser.

Cinéma La Bobine La Bobine, 18 rue Bremond d’Ars, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne