Tarif scolaire

Tournée de films d’animation en breton à destination des scolaires, organisée par Daoulagad Breizh et coordonnée par Ti ar vro Bro Kemperle. cinéma la bobine 18, Rue Brémond d’Ars, 29300 Quimperlé La Grande Motte Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Le peuple loup A partir de 6 ans Un film d’animation / Irlande – États-Unis – Luxembourg / 2020 / 1h43 / Haut et Court distribution Réalisateurs : Tomm Moore et Ross Stewart

Doublage en breton : Dizale

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

Après Brendan ha sekred Kells / Brendan et le secret de Kells, en 2010, et Kan ar mor / Le chant de ma mer, en 2016, nous sommes ravis de pouvoir proposer le dernier film de Tomm Moore, réalisateur Irlandais dont nous aimons le travail, toujours très ancré dans l’imaginaire celte.

