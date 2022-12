Cinéma « Terra Luna » Cinéma La Bobine Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Cinéma « Terra Luna » Cinéma La Bobine, 26 janvier 2023, Quimperlé. Cinéma « Terra Luna » Jeudi 26 janvier 2023, 20h30 Cinéma La Bobine

Tarif : 5,50 €

Documentaire : en Bretagne, 4 jeunes femmes paysannes ont créé leur propre ferme sur de petites structures. Projection en présence de la réalisatrice Aurélie Du Boys. Cinéma La Bobine 18 rue Brémond d’Ars, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne En Bretagne, 4 jeunes femmes paysannes ont créé leur propre ferme sur de petites structures. Elles promeuvent une agriculture plus économe, autonome et solidaire. Par leur détermination, elles nous parlent d’une légitimité retrouvée, dans un univers gouverné depuis plusieurs siècles par les hommes. Par leur lien subtil au végétal, aux animaux, à la terre, elles questionnent notre rapport sensible au vivant et renouent avec Terra Luna.

En présence de la réalisatrice Aurélie Du Boys.

Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle & Chlorofilm.

