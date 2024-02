Cinéma Kung fu panda 4 Saint-Pardoux-Soutiers, jeudi 25 avril 2024.

Cinéma Kung fu panda 4 Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Salle du Foyer Rural

Jeudi 25 avril à 17h

Tarif normal: 6.50€, tarif réduit (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs) 5.00€

Uniquement espèces ou chèques.

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Afin de réussir à protéger la Vallée de la Paix des griffes reptiliennes de Caméléone, ce drôle de duo va devoir trouver un terrain d’entente. Ce sera l’occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend. 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 17:00:00

fin : 2024-04-25

Foyer Rural

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net

L’événement Cinéma Kung fu panda 4 Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2024-02-27 par CC Val de Gâtine