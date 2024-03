CINÉMA « KRISHA ET LE MAÎTRE DE LA FORÊT » Palavas-les-Flots, mercredi 20 mars 2024.

Cinéma Krisha et le maître de la forêt de Jaebeom Park Dessin animé Durée 1h08 Nautilus Tarifs de 4€ à 6€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille sur les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d’une vieille chamane et part à la recherche d’un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le Maître de la Forêt.

Séances

Mercredi 20 mars à 17h30

Mercredi 27 mars à 17h30 .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

