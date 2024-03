Cinéma « Kokomo City » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé, samedi 9 mars 2024.

Cinéma « Kokomo City » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé Finistère

Daniella, Dominique, Koko et Liyah se livrent sans tabou, avec humour et lucidité sur le travail du sexe, la communauté noire-américaine, la transidentité, les rapports femmes/hommes et l’amour. D. Smith, réalisatrice, elle-même concernée par ces enjeux, offre un regard cru, nerveux et rare sur la vie de ces femmes extraordinaires. Undocumentaire coup de poing, surprenant et éclairant.

Organisé en partenariat avec L’Artère et La Riposte Quimperloise .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Cinéma « Kokomo City » Festival Sous les paupières des femmes Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS