Hommage à Joséphine Baker Cinéma Klub, 20 mars 2023, Metz. Hommage à Joséphine Baker Lundi 20 mars, 20h00 Cinéma Klub Entrée libre Joséphine Baker, un destin français Après la projection du documentaire dont Laurent Kupferman est l’auteur, la rencontre se poursuivra par un échange entre le public et nos invités.

Brain Bouillon-Baker dédicacera son livre « Joséphine Baker, l’universelle ». Cinéma Klub 5 place Saint Jacques 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mrap.moselle@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:30:00+01:00

