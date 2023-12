Cet évènement est passé Festival Univerciné britannique Cinéma Katorza Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Festival Univerciné britannique Cinéma Katorza Nantes, 11 décembre 2023 08:33, Nantes. 2023-12-16

Horaire :

Gratuit : non 7,30 € / 5,60 € réduit Billetterie à partir du 8 décembre 2023 : Caisse du cinéma Katorza, en ligne sur katorza.fr du 12 au 17 décembre 2023 au cinéma Katorza. L’association Univerciné a pour vocation de présenter au public nantais les multiples facettes de la production cinématographique européenne actuelle. L’accent est mis sur la qualité et la diversité des films présentés, inédits pour la plupart. Retrouvez le programme sur britannique.univercine-nantes.org/films-du-festival Cinéma Katorza Centre Ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ Détails Heure : 08:33 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Cinéma Katorza Adresse 3 Rue Corneille Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma Katorza Nantes Latitude 47.21363517499998 Longitude -1.5626959329999863 latitude longitude 47.213635175, -1.562695933

Cinéma Katorza Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/