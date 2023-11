Festival Univerciné Allemand Cinéma Katorza Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Festival Univerciné Allemand Cinéma Katorza Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

Gratuit : non Du 14 au 19 novembre 2023 S’appuyant en partie sur l’actualité du cinéma outre-Rhin et sur les grands festivals allemands (Berlin, Sarrebruck, Munich), la programmation d’Univerciné allemand cherche avant tout à faire découvrir des cinéastes talentueux mais souvent inconnus en France, ainsi qu’un éventail varié de la production cinématographique allemande contemporaine (de la comédie à l’horreur, du film d’action au film d’auteur, de la fiction au documentaire). Programmation à retrouver sur le site du festival Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

Cinéma Katorza
3 Rue Corneille
Centre-ville Nantes 44000
02 51 84 90 60
https://nantes.katorza.fr/

