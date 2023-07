WHAT THE FILM ? Pas le choix, c’est comme ça ! Cinéma KATORZA, Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes WHAT THE FILM ? Pas le choix, c’est comme ça ! Cinéma KATORZA, Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. WHAT THE FILM ? Pas le choix, c’est comme ça ! Dimanche 17 septembre, 18h00 Cinéma KATORZA, 6€ pour tous, 5 € pour les moins de 14 ans et les titulaires de la Carte Ciné-Liberté. WHAT THE FILM ? Pas le choix, c’est comme ça ! Dimanche 18 à 18h, c’st le caissier / la caissière qui choisira votre film.

Une seule certitude : le film sera inédit à Nantes, voire en avant-première.

6 films seront proposés à l’aveugle et vous ne connaitrez le titre qu’une fois installé.e ! Cinéma KATORZA, 3, rue Corneille 44000 NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251849060 http://www.katorza.fr/nantes Présent dans les films de Jacques Demy, le Katorza a à cœur de nourrir la cinéphilie et la curiosité des Nantais. Le Katorza fait partie du groupe Cinéville. Au sein de ce groupe de cinémas de l’Ouest de la France, le Katorza occupe une place à part. Celle d’une salle de cinéma exclusivement consacrée au cinéma d’auteur, dans toute sa diversité, pour tous les publics et résolument inscrit dans le cœur des Nantais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

