Visite guidée en petit groupe des coulisses du Katorza, notamment la cabine de projection, par l’équipe. Cinéma KATORZA, 3, rue Corneille 44000 NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251849060 http://www.katorza.fr/nantes Présent dans les films de Jacques Demy, le Katorza a à cœur de nourrir la cinéphilie et la curiosité des Nantais. Le Katorza fait partie du groupe Cinéville. Au sein de ce groupe de cinémas de l’Ouest de la France, le Katorza occupe une place à part. Celle d’une salle de cinéma exclusivement consacrée au cinéma d’auteur, dans toute sa diversité, pour tous les publics et résolument inscrit dans le cœur des Nantais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

