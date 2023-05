32e édition Festival du Cinéma Espagnol de Nantes Cinéma Katorza, 24 mars 2023, Nantes.

2023-03-24

Horaire : 14:00 23:30

Gratuit : non Les tarifs sont variables selon la séance.Contact : 02 40 20 55 84festival@cinespagnol-nantes.com www.cinespagnol-nantes.com En fonction des séances

La 32e édition du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes se tiendra du 23 mars au 2 avril 2023 avec plus de 70 films en grande partie inédits qui mettent en lumière l’éclectisme et la vivacité du cinéma espagnol ! Au programme : plus de 200 projections en VO sous-titrée, de nombreux invités, une exposition et d’autres événements. Cette année, hommage à l’un des acteurs les plus talentueux de la scène espagnole : Luis Tosar. Avec plus de 30 films à son actif, plusieurs Goya dont celui du Meilleur Acteur, il a tourné avec Icíar Bollaín, Vicente Aranda, Daniel Monzón, Jim Jarmusch… Il nous fera l’honneur de sa présence durant le festival. D’autres surprises sont également prévues ! Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du cinéma espagnol en France. Du jeudi 23 au dimanche 2 avril 2023, Cinéma Katorza (3 rue Corneille, Nantes) | Théâtre Graslin (Place Graslin, Nantes) | Cosmopolis (18 rue scribe, Nantes).

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ 0240205584 https://www.cinespagnol-nantes.com/