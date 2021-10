Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Cinéma Julie (en 12 chapitres) VOSTF Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Cinéma Julie (en 12 chapitres) VOSTF SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2021-11-01 21:00:00

2021-11-01 21:00:00 – 2021-11-01 SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 2h 08min / Drame, Comédie De Joachim Trier

Par Joachim Trier, Eskil Vogt

