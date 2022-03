Cinéma : Journée internationale des droits des femmes Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Cinéma : Journée internationale des droits des femmes Monein, 8 mars 2022, Monein. Cinéma : Journée internationale des droits des femmes Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce Monein

2022-03-08 – 2022-03-08 Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Sunless Shadows

20h Les dames – Encore Femmes

En partenariat avec le centre social et culturel de Monein. La P’tite Navette du Centre Social vous propose de venir vous chercher à votre domicile et vous ramener après le film (sur réservation). Sunless Shadows

