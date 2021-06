Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme Cinéma : Josep Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Cinéma : Josep 2021-07-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-12 Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve

EUR 5.5 5.5 Film Français . Durée 1h11mn

Animation , historique de Aurel

Par Jean-Louis Milesi

Avec Silvia Pérez Cruz



Séances Jeudi 9 en présence du réalisateur

