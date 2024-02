Cinéma Jeunesse Les petits singuliers SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 7 février 2024.

« Les petits singuliers »

Un film de T.CAILLEY

Genre cinéma jeunesse | Film d’animation

Durée 45 min à partir de 6 ans

Captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d’acceptation et d’empathie.

Laïka et Nemo de Jan Gadermann (Allemagne, 2022, 15′)

Nemo est différent. Il habite dans le phare d’une ville de bord de mer et est le seul à porter un scaphandre. Un jour, il rencontre Laïka, une astronaute qui lui ressemble…

Au bonheur de Paolo de Thorsten Droessler, Manuel Schroeder (Allemagne, République tchèque, Suisse, 2021, 14′)

Paolo est heureux – parce qu’il peut pleurer et de ses larmes naissent de magnifiques fleurs. Lorsque les habitants de la ville découvrent cet étrange pouvoir, ils veulent cueillir le bonheur de Paolo…

Le Garçon et l’Eléphant de Sonia Gerbeaud (France, 2022, 7′)

Dans une classe, l’arrivée d’un nouveau à tête d’éléphant déclenche moqueries et sarcasmes. Pourtant, un des élèves semble captivé et troublé par ce nouveau camarade.

À la bonne place ! de Meinardas Valkevičius (Lituanie 2021, 11′)

Patrick vit dans un foyer. Il espère qu’un jour une famille le prendra sous son aile. Un à un, les autres enfants finissent par être adoptés par des gens qui leur ressemblent, sauf lui. Alors Patrick attend et rêve de prendre son envol…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:00:00

fin : 2024-02-07

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

