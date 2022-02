CINÉMA JEUNESSE : COCO Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CINÉMA JEUNESSE : COCO Montpellier, 28 avril 2022, Montpellier. CINÉMA JEUNESSE : COCO Montpellier

2022-04-28 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-28

Montpellier Hérault Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… Film conseillé partir de 7 ans

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 1h avant le début du film Montpellier

