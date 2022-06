Cinéma jeune public « Zébulon le dragron »

Cinéma jeune public « Zébulon le dragron », 5 juillet 2022, . Cinéma jeune public « Zébulon le dragron »

2022-07-05 – 2022-07-05 Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse. Dès 3 ans – Sur réservation – Durée : 40min Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse. Dès 3 ans – Sur réservation – Durée : 40min dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville