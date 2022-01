Cinéma jeune public : « Princesse Dragon » Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Cinéma jeune public : « Princesse Dragon » Espace Culturel Sainte-Anne, 12 février 2022, St lyphard. Cinéma jeune public : « Princesse Dragon »

Espace Culturel Sainte-Anne, le samedi 12 février à 17:30

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Durée 1h14. ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Public

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T17:30:00 2022-02-12T03:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace Culturel Sainte-Anne Adresse 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/