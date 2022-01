Cinéma jeune public : ‘Mystère’ Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Cinéma jeune public : ‘Mystère’ Espace Culturel Sainte-Anne, 12 février 2022, St lyphard. Cinéma jeune public : ‘Mystère’

Espace Culturel Sainte-Anne, le samedi 12 février à 14:30

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive. Durée 1h23 ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Public

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berge… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace Culturel Sainte-Anne Adresse 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/