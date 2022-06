Cinéma jeune public « Le rat scélérat »

2022-08-02 – 2022-08-02 Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n'est pas à son goût, jusqu'au jour où il croise plus rusé que lui… Dès 3 ans – Sur réservation – Durée 40 min

