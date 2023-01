Cinéma jeune public : Anima für Kids : die Dritte Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Un petit renard joue à cache-cache avec son ombre, un petit volcan impressionne ses grands frères parce qu’il peut cracher des noisettes à la grande joie des animaux de la forêt. De telles choses n’arrivent que dans les rêves – ou dans les films d’animation pleins d’imagination et de chaleur du programme pour enfants de DOK Leipzig. Le DVD présente une sélection des films les plus populaires des dernières éditions du festival, que l’on peut désormais admirer en famille ou entre amis. Tantôt dessinés, tantôt sous forme de marionnettes, les petits explorateurs découvrent avec beaucoup de cœur, de courage et d’intelligence de nouveaux mondes passionnants, des rencontres féeriques et, bien sûr, de quoi rire.



Prêté par le Goethe-Institut de Lille. Courts-métrages pour enfants. Ce sont des rêves animés qui racontent la vie aux jeunes et aux moins jeunes de manière magique et divertissante. +33 4 42 21 29 12 Centre Franco-Allemand de Provence Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

