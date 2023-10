Thé à la menthe ou t’es citron ? Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Thé à la menthe ou t’es citron ? Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 21 mars 2024, Senlis. Thé à la menthe ou t’es citron ? 21 – 24 mars 2024 Cinéma Jeanne D’Arc Adulte : 16€ ; Moins de 18 ans : 9€ Spectacle 2024

Pour la 26ème année, la troupe « Les Tréteaux de Saint Rieul » vous donne rendez-vous au théâtre, au cinéma Jeanne d’Arc, les 21, 22 et 23 mars à 20h30 et le dimanche 24 à 16h30. Nous aurons le plaisir de vous proposer cette année «Thé à la menthe ou t’es citron ? », de Patrick Haudecoeur mise en scène par Virginie Bourdon.

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard. Ils sont à quelques jours de la première, rien n’est prêt ; les techniciens restent flegmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteur en scène est débordée par les événements. Chez les comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise de nerf à cause… du jeune premier, le fils du producteur, imposé : le bouquet ! Maladroit, timide, naïf et gaffeur il fait ses premiers pas sur les planches. C’est parti pour être un Vaudeville miteux joué par des acteurs calamiteux. Le soir de la première arrive, et là… ça tourne au délire, en une succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse. Les acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophes sur catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de gags inattendus… c’est chacun pour soi, rendez-vous aux saluts. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « treteauxsaintrieul@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 99 82 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

2024-03-24T16:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00 théâtre Tréteaux de Saint-Rieul TRETEAUX DE SAINT RIEUL Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/