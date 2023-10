Comédie Française au cinéma : Cyrano de Bergerac Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Comédie Française au cinéma : Cyrano de Bergerac Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 18 février 2024, Senlis. Comédie Française au cinéma : Cyrano de Bergerac Dimanche 18 février 2024, 17h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent et – 26 ans) CYRANO DE BERGERAC Texte : Edmond Rostand

Mise en scène : Emmanuel Daumas

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 2h30 Cyrano de Bergerac manie aussi bien les mots qu’il manie l’épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane mais se trouve trop laid pour se déclarer. Quand Christian, fraîchement entré à la compagnie des Cadets, lui demande de l’aide pour la séduire, Cyrano use de sa plus belle prose pour conquérir le cœur de la belle… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:45:00+01:00

