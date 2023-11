Fallait pas les agacer Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 25 janvier 2024, Senlis.

Fallait pas les agacer Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Cinéma Jeanne d’Arc Vente de billets : Cultura Creil Saint Maxim ou Hello Asso. Tarif normal 15 €, Tarif réduit (jeunes de moins de 15 ans) : 8 € Renseignements : chacunsontheatre@gmail.com ou 06 73 06 15 12

Jamais Charlotte et ses quatre amies, paisibles retraitées, n’auraient imaginé un jour abandonner leurs tranquilles parties de Scrabble pour se transformer en justiciers masqués semant un vent de panique dans toute la commune. Et pour ça parce qu’un promoteur indélicat a acheté le parc et la salle de réunion de leur club pour en faire un parc d’attraction…. Le promoteur aime les personnages de dessins animés ? Qu’à cela ne tienne, elles vont lui en servir jusqu’au gavage complet…Eh oui… Fallait pas les agacer.!

En venant en famille ou avec des amis, vous passerez une soirée agréable mais vous réaliserez une bonne action par le soutien apporté aux enfants autistes auxquels cette soirée est dédiée, en partenariat avec le Kiwanis Club de Chantilly Creil Senlis, les 3 forêts

Cinéma Jeanne d'Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Théatre Comédie

propriété de l’association