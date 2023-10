Giselle : le ballet au cinéma Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 21 janvier 2024, Senlis.

Giselle : le ballet au cinéma 21 janvier et 1 février 2024 Cinéma Jeanne D’Arc tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent et -26 ans)

GISELLE

Le ballet romantique par excellence interprété par Olga Smirnova et Jacopo Tissi, anciennes étoiles du Ballet du Bolchoï qui ont fui la Russie et ont intégré le Dutch National Ballet où ce ballet est filmé.

La jeune paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht, un noble déjà fiancé qui lui cache sa véritable identité. Lorsqu’elle apprend la vérité, elle devient folle et meurt. Contre son gré, Giselle rejoint les Wilis, esprits vengeurs de jeunes mariées éconduites qui condamnent Albrecht à danser jusqu’à ce qu’il meure d’épuisement…

Œuvre emblématique du répertoire, Giselle aborde les grands thèmes romantiques universels. La production acclamée de Rachel Beaujean et Ricardo Bustamante rend hommage à l’une des plus anciennes et des plus grandes œuvres de la danse classique

Musique : Adolphe Adam

Chorégraphie : Marius Petipa d’après Jean Coralli et Jules Perrot

Mise en scène et chorégraphies additionnelles : Rachel Beaujean et Ricardo Bustamante

Accompagnement musical : Dutch Ballet Orchestra

Direction Musicale : Ermanno Florio

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:30:00+01:00

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

ballet cinéma