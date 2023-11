Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 3/3 : Milou en mai Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 29 décembre 2023, Senlis.

Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 3/3 : Milou en mai Vendredi 29 décembre, 20h30 Cinéma Jeanne d’Arc tarif unique 5€

MILOU EN MAI

Comédie dramatique | France | 1988 | 1h47

Réalisé par Louis Malle avec Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Dominic Blanc

Une vieille dame s’éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a soixante ans et qui s’occupe de la propriété, convoque pour l’enterrement son frère Georges et sa belle-soeur Lily, sa nièce Claire, sa propre fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous sommes en Mai 1968. Depuis deux semaines Paris est le théâtre d’émeutes…

Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T20:30:00+01:00 – 2023-12-29T22:30:00+01:00

