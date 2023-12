Avant-Première : L’Homme d’argile Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Avant-Première : L'Homme d'argile
Jeudi 21 décembre, 20h00
Cinéma Jeanne D'Arc
Senlis

L'HOMME D'ARGILE
Réalisé par Anaïs Tellenne avec Emmanuelle Devos et Raphaël Thiéry

Avec son oeil borgne, sa carrure imposante et ses presque soixante ans, Raphaël le sait, il fait peur aux gens. Il vit avec sa mère dans un pavillon situé sur le vaste domaine du manoir dont il est le gardien. Depuis que les propriétaires sont morts, il mène une existence tranquille. Tout bascule la nuit où l’héritière, Garance, revient dans la demeure familiale… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

