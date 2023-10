Comédie Française au cinéma : 20 000 Lieues sous les mers Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 17 décembre 2023, Senlis.

Comédie Française au cinéma : 20 000 Lieues sous les mers Dimanche 17 décembre, 17h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent et – 26 ans)

20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Texte : d’après Jules Verne

Mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 1h30

Suite au naufrage d’un navire à la poursuite d’un monstre marin redoutable, le professeur Aronnax, son fidèle domestique Conseil, et Ned, un harponneur, sont faits prisonniers à bord d’un mystérieux sous-marin nommé le Nautilus. Le Capitaine Nemo, aux commandes du vaisseau, refuse de leur rendre leur liberté et leur fait découvrir les secrets des profondeurs marines.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

